Придумывают поводы из ничего: в России дерзко отреагировали на новые санкции ЕС по Азову

Придумывают поводы из ничего: в России дерзко отреагировали на новые санкции ЕС по Азову

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Фото: wikipedia.org

В России назвали необоснованными и придуманными из ничего новые антироссийские санкции ЕС по Азову. В МИД РФ считают, что нападение российских силовиков на украинские корабли в Керченском проливе и захват в плен украинских моряков не является поводов для введения санкций.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1", передает ONLINE.UA.

"Санкционную политику того же самого Евросоюза, или США, или стран альянса обсуждать бесполезно. Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны — абсолютно не имеющие под собой основания, потому что придумываются поводы из ничего", — заявила Захарова.

Таким образом она ответила на утверждение в ЕС новых санкций против России, которые затронут восемь россиян. Накануне стало известно, что об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече глав МИД стран ЕС 18 февраля в Брюсселе. Среди тех, кто попадут под санкции, могут быть как офицеры, которые были вовлечены в инцидент в Керченском проливе, так и российские судьи, которые осуществляли дальнейшее задержание украинцев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Брюссель и Вашингтон планируют скоординировать свои действия для того, чтобы усилить давление на режим Путина из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Евросоюз, санкции, МИД РФ, Мария Захарова, Азовское море, Керченская протока, агрессия России против Украины
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