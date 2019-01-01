Мы не можем проиграть: Германия созывает международную конференцию из-за ядерной агрессии России

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Нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности вызывает подозрение. Поэтому Германия ставит перед собой главную задачу взять под международный контроль возникший кризис из-за ядерной агрессии России, в связи с чем 15 марта созывает конференцию, чтобы поднять диалог о контроле за вооружениями на фоне ликвидации ракетного договора.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны работать вместе для того, чтобы технологическая эволюция новых типов оружия не подорвала всю архитектуру безопасности, которую мы знаем. По этой причине 15 марта в Берлине состоится международная конференция с целью инициирования диалога о том, как контроль над вооружениями может обеспечить стабильность и в 21-м веке", — сообщил Маас.

Он подчеркнул, что сегодняшнее поведение России с ДРСМД демонстрирует те негативные последствия, которые это может иметь для безопасности Европы. Маас считает, что из-за разрыва ДРСМД между РФ и США уже сейчас нужно думать о ядерном разоружении и контроле над вооружениями более глобально, чем когда-либо.

"Мы не можем проиграть за несколько лет то, что было построены в течение многих десятилетий. Это тоже является ключевой задачей трансатлантического партнерства", — подчеркнул Маас, отметив, что во время своего членства в СБ ООН в 2019-2020 годах одной из целей Германии станет начало широкого диалога по разоружению.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генсек НАТО обратился с громким призывом к России по ракетному договору, предупредив, что "часы тикают".