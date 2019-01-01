Пересчитают всем: с 1 марта в Украине значительно выростут пенсии

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С 1 марта 2019 года пенсии украинцев выростут на 17-20%. Перерасчет выплат будет проведен всем пенсионерам.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Правительственный портал.

Розенко уверил, что в бюджете достаточно средств для перерасчета пенсий. Он подчеркнул, что последний раз осовременивание украинских пенсий произошло в октябре 2017 года, а до этого перерасчет не делался 7 лет.

"Несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", — подчеркнул Розенко.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявлял, что в 2019 году перерасчет пенсий в Украине будет осуществляться автоматически с учетом показателей средней зарплаты и уровня инфляции. Он уточнял, что в бюджете Украины на 2019 год предусмотрена достаточная сумма денег, которая позволит покрыть повышение пенсий и зарплат. Бюджет на выплату заработных плат и пенсий повысили более чем на 27 млрд гривен.

Как сообщал ONLINE.UA, с 1 января 2019 года автоматический перерасчет пенсий был проведен тем украинцам, которым исполнилось 65 лет и которые имеют определенное количество лет трудового стажа.