Нужно укреплять усилия: Меркель выступила с важным заявлением по Донбассу

Нужно укреплять усилия: Меркель выступила с важным заявлением по Донбассу

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Ангела Меркель (фото — commons.wikimedia.org)

Ситуация на Донбассе далека от урегулирования, поэтому нужно укрепить усилия, чтобы вернуть мир в Украину.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пока далеки от урегулирования. Мы обязательно должны укрепить наши усилия", — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что Берлин поддерживает антироссийские санкции, которые вводятся с 2014 года из-за агрессии России против Украины. При этом Меркель считает, что нужно езе и усилить коллективную оборону в рамках НАТО.

"НАТО сможет достичь своих целей, если будет оперировать концепцией сетевой безопасности. Чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов", — добавила Меркель.

Следует отметить, что Меркель придерживается жесткой позиции в отношении России по инциденту в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года российские силовики незаконно напали на украинские корабли и захватили в плен украинских моряков. Она призывает Москву немедленно освободить украинцев и отказаться от провокаций на Азове.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в годовщину подписания Минских соглашений во вторник, 12 февраля, заявил, что пришло время для мира в Украине.

Источник: Інтерфакс Теги: Ангела Меркель, Германия, Донбасс, мир, агрессия России против Украины
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