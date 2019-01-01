Провокации нарастают: в Совете ЕС призвали НАТО усилить присутствие в Черном море

Провокации нарастают: в Совете ЕС призвали НАТО усилить присутствие в Черном море

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Фото: commons.wikimedia.org

Черноморский регион, где ситуация в области безопасности особенно сложная, нуждается в большем присутствии НАТО. Альянс должен реагировать на все провокации и укрепить восточный фланг.

С таким призывом выступил президент Румынии, председательствующей в Совете Европейского Союза, Клаус Йоханнис, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

"Мы не можем игнорировать вызовы на восточном фланге. В то время, как ЕС имплементирует решение по санкциям против России, НАТО должно усиливать восточный фланг", — подчеркнул Йоханнис важность усиления присутствия в Черном море.

Он подчеркнул, что Румыния активно поддерживает меры по укреплению сплоченности восточного фланга, в частности между его северным и южным элементами. Йоханнис считает, что ситуация в Черноморском регионе далеко не стабильная, добавив, что в НАТО уже разработали статегию пристутствия в Черном море.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе сообщал, что НАТО в 2019 году значительно активизирует военное присутствие в Черном море. Он подчеркивал, что почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить совместные учения с ВМС для усиления их возможностей.

Как сообщал ONLINE.UA, утром 15 февраля в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман 2-й постоянной противоминной группы НАТО – немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа "Эльба", который направляется в Черное море.

Источник: ONLINE.UA Теги: безопасность, Черное море, НАТО, рада єс, Румыния, провокации, корабли
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