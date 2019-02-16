Несмотря на все проблемы: Меркель призвала Европу сохранить партнерство с путинской Россией

Ангела Меркель та Володимир Путін (фото — commons.wikimedia.org)

Европа должна сохранять диалог с Россией, несмотря на все проблемы, которые создает Москва во всем мире. Изоляция России не допустима, а ЕС должен поддерживать партнерство с РФ.

С таким громким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Европейскую правду.

"Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией. Необходимо сохранять не только диалог, но и партнерство с путинской Россией", — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что с 2014 года на фоне российской агрессии против Украины отношения РФ и Европы коренным образом изменились. Но несмотря на это, ЕС должен искать пути для сохранения отношений с РФ.

Также Меркель затронула тему "Северного потока-2 ", подчеркнув, что этот газопровод важен для Германии.

"Конечно я на стороне господина Порошенко (в конфликте с РФ — ред.), но вопросы, связанные с "Северным потоком-2 ", также остаются для меня важными", — пояснила она.

Меркель сказала, что "российский газ остается российским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину". Она уверена, что "Северный поток-2 " не прервет транзит газа через Украину.

"Из-за отказа от атомной энергии нам нужно все больше газа. Поэтому Германия продолжит искать новые источники поставок", — добавила она.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель выступила с заявлением по Донбассу, отметив, что ситуация на востоке Украины далека от урегулирования.