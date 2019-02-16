Несмотря на все проблемы: Меркель призвала Европу сохранить партнерство с путинской Россией

Европа должна сохранять диалог с Россией, несмотря на все проблемы, которые создает Москва во всем мире. Изоляция России не допустима, а ЕС должен поддерживать партнерство с РФ.
С таким громким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Европейскую правду.
"Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией. Необходимо сохранять не только диалог, но и партнерство с путинской Россией", — заявила Меркель.
Она подчеркнула, что с 2014 года на фоне российской агрессии против Украины отношения РФ и Европы коренным образом изменились. Но несмотря на это, ЕС должен искать пути для сохранения отношений с РФ.
Также Меркель затронула тему "Северного
"Конечно я на стороне господина Порошенко (в конфликте с РФ — ред.), но вопросы, связанные с "Северным
потоком-2", также остаются для меня важными", — пояснила она.
Меркель сказала, что "российский газ остается российским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину". Она уверена, что "Северный
"Из-за отказа от атомной энергии нам нужно все больше газа. Поэтому Германия продолжит искать новые источники поставок", — добавила она.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель выступила с заявлением по Донбассу, отметив, что ситуация на востоке Украины далека от урегулирования.