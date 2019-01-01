В России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин: опубликовано видео

В России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин: опубликовано видео

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Фото: скріншот відео

В России похвастались завершением испытаний ядерной ракеты "Буревестник". В ракетостроительной отрасли уверили, что испытания прошли успешно, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В ходе тестов якобы были подтверждены заявленные характеристики малогабаритной ядерной энергетической установки "Буревестник", которые обеспечивают неограниченную дальность полета крылатой ракеты.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что в России появится малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете. Путин уверял, что ракета будет "низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть".

Испытания российской ядерной ракеты "Буревестник" (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России на лето 2019 года анонсирвоали испытания оружия "судного дня" — подводного аппарата "Посейдон", способного нести ядерные боеголовки.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, ядерное оружие, ракета, віпробування, видеоновости
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