В России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин: опубликовано видео

Фото: скріншот відео

В России похвастались завершением испытаний ядерной ракеты "Буревестник". В ракетостроительной отрасли уверили, что испытания прошли успешно, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В ходе тестов якобы были подтверждены заявленные характеристики малогабаритной ядерной энергетической установки "Буревестник", которые обеспечивают неограниченную дальность полета крылатой ракеты.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что в России появится малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете. Путин уверял, что ракета будет "низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть".

Испытания российской ядерной ракеты "Буревестник" (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России на лето 2019 года анонсирвоали испытания оружия "судного дня" — подводного аппарата "Посейдон", способного нести ядерные боеголовки.