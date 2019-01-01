Порошенко провел переговоры с Меркель в Мюнхене: о чем договорились

Петро Порошенко та Ангела Меркель на переговорах в Мюнхені (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они скоординировали действия по "Азовскому пакету" антироссийских санкций.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу администрации президента Украины.

В ходе переговоров с Меркель Порошенко подчеркнул важность усиления давления на Россию в вопросе освобождения пленных украинских моряков и политзаключенных, которых Путин незаконно удерживает в российских тюрьмах. Одной из важных тем переговоров лидеров стал вопрос о предотвращении российского вмешательства в президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Перед переговорами с Порошенко Меркель взяла участие в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции. Она выразила понимание обеспокоенностью Украины по поводу запуска российского газопровода "Северного потока-2 ", который поддерживает Берлин. Меркель подчеркнула, что этот газопровод важен для Германии, но уверила, что транзиту газа через Украину он не помешает.

Также Меркель выступила с резонансным заявлением по РФ. Она призвала Европу сохранить партнерство с путинской Россией, несмотря на все проблемы, которые Москва создает во всем мире.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель сделала важное заявление по Донбассу, отметив, что ситуация там еще далека до урегулирования.