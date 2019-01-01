Порошенко провел переговоры с Меркель в Мюнхене: о чем договорились

Порошенко провел переговоры с Меркель в Мюнхене: о чем договорились

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Петро Порошенко та Ангела Меркель на переговорах в Мюнхені (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они скоординировали действия по "Азовскому пакету" антироссийских санкций.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу администрации президента Украины.

В ходе переговоров с Меркель Порошенко подчеркнул важность усиления давления на Россию в вопросе освобождения пленных украинских моряков и политзаключенных, которых Путин незаконно удерживает в российских тюрьмах. Одной из важных тем переговоров лидеров стал вопрос о предотвращении российского вмешательства в президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Перед переговорами с Порошенко Меркель взяла участие в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции. Она выразила понимание обеспокоенностью Украины по поводу запуска российского газопровода "Северного потока-2", который поддерживает Берлин. Меркель подчеркнула, что этот газопровод важен для Германии, но уверила, что транзиту газа через Украину он не помешает.

Также Меркель выступила с резонансным заявлением по РФ. Она призвала Европу сохранить партнерство с путинской Россией, несмотря на все проблемы, которые Москва создает во всем мире.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель сделала важное заявление по Донбассу, отметив, что ситуация там еще далека до урегулирования.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, Петр Порошенко, переговори, Мюнхен, санкции против РФ, агрессия России против Украины
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