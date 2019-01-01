Решение принято: Евросоюз согласовал введение новых санкций против России

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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз согласовал введение новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. По словам Кнайсль, решение уже принято на соответствующем уровне, передает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

Уточняется, что Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, которые причастны к захвату в плен 24 украинских моряков. Среди них могут быть судьи, которые определяли меру пресечения военнопленным украинским морякам. В рамках санкционных ограничений их счета и активы будут арестованы в Европе , куда им также запретят въезд.

Напомним, российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года во время прохода через Керченский пролив в Азовское море, захватив в плен 24 украинских моряка. Суд в Симферополе арестовал военнопленных по обвинению незаконном пересечении границы. Там считают, что украинские военные нарушили "территориальные воды России".

Путин связывал задержание украинских моряков возле Керчи с угрозой подрыва незаконно построенного Керченского моста. Он подчеркивал, что РФ будет делать в оккупированном Крыму все для своей защиты.

Следует отметить, что Украина, США и многие страны ЕС требуют от Российской Федерации немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков. В частности в посольстве США в Киеве уверены, что Кремль использует украинских пленных как пешек в своей политической игре.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США поставили жесткий ультиматум России по Украине.