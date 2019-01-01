Боевики согнали десятки танков на оккупированную Луганщину: что происходит

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На юго-восток от оккупированного Луганска, в район Тернового боевики стянули 33 танка Т-72 и Т-64 .

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на данные СММ ОБСЕ, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что кроме десятков танков боевиков, миссия ОБСЕ зафикисоровала 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 " Стрела-10 "), двигавшийся в южном направлении возле Красногоровки (24 км к северу от Донецка), и 1 зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"), двигавшийся на юг вблизи Капитаново (49 км к северо-западу от Луганска).

Также СММ ОБСЕ в своем отчете констатировала значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области было зафиксировано 550 взрывов, а в Луганской — около 100.

Украинская сторона СЦКК отметила, что подобные коварные действия оккупантов и вооруженных формирований РФ "в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 15 февраля боевики выпустили 48 мин по позициям ООС на Донбассе. В ходе мощных боев погиб один украинский защитник и еще двое получили ранения.