Боевики согнали десятки танков на оккупированную Луганщину: что происходит

На юго-восток от оккупированного Луганска, в район Тернового боевики стянули 33 танка
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на данные СММ ОБСЕ, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что кроме десятков танков боевиков, миссия ОБСЕ зафикисоровала 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 "
Также СММ ОБСЕ в своем отчете констатировала значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области было зафиксировано 550 взрывов, а в Луганской — около 100.
Украинская сторона СЦКК отметила, что подобные коварные действия оккупантов и вооруженных формирований РФ "в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 15 февраля боевики выпустили 48 мин по позициям ООС на Донбассе. В ходе мощных боев погиб один украинский защитник и еще двое получили ранения.