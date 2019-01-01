Украину накроют мощные магнитные бури: как пережить метеоудар

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19 и 21 февраля Украину накроют мощные магнитные бури категории G1. В эти дни украинцы могут испытывать сильные головокружения и головные боли, рассеянность внимания, раздражительность, повышенную сонливость или бессонницу, сообщает ONLINE.UA.

Медики отмечают, что в период сильных магнитных бурь под большой угрозой находятся люди с хроническими заболеваниями. Но и тем, кто не имеет проблем со здоровьем, следует быть осторожнее в дни метеоударов.

В период магнитных бурь медики рекомендуют украинцам сократить нагрузки, как эмоциональные, так и физические, а также обратить внимание на питание. Они прызывают отказаться от кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца и алкоголя, но при этом употреблять в пищу много фруктов и ягод — черники, бананов, абрикосов, изюма, лимонов, смородину и клюкву. В дни сильных метеоударов специалисты советуют спасаться от плохого самочувствие чаем с мятой.

Следует отметить, что в конце февраля ожидается еще один мощный метеоудар. Магнитные бури накроют Украину с 27 февраля по 2 марта.

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