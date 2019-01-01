Решили устроить скандал: Лавров выдвинул наглые обвинения Украине

Сергій Лавров (фото — wikipedia.org)

Российские пограничники обстреляли и захватили украинские корабли в Керченском проливе, так как они "не выполняли инструкции по безопасности". При этом сам инцидент является "провокацией Украины", а не агрессией России.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Если вы вспомните тот инцидент с украинскими военными кораблями, это была провокация. Порошенко она была необходима для своих собственных целей, чтобы запустить должным образом свою собственную президентскую кампанию", — выдвинул наглые обвинения в адрес Украины Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что украинские корабли якобы нарушили российские территориальные воды, "которые были такими еще до референдума в Крыму". Он добавил, что в сентябре 2018 года российские пограничники пропустили два украинских корабля через Керченский пролив в Азовское море, так как "они выполняли инструкции".

"В ноябре украинцы решили устроить скандал", — считает Лавров.

При этом он подчеркнул, что Россия ничего не имеет против инициатив Евросоюза по поддержанию стабильности в Черном море, но в Брюсселе должны с уважением относиться к региональным структурам.

"Что касается опасений в сфере безопасности в Черном море, у Евросоюза есть много региональных инициатив по Черному морю, Балтийскому морю, Центральной Азии. Мы ничего против них не имеем. Единственное, о чем мы просим ЕС, — это с уважением относиться к структурам, которые в различных регионах существуют", — заявил глава МИД РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС приняли окончательное решение по санкциям против России, которые будут введены против россиян, причастных к захвату украинских кораблей в Керченском проливе.