Украина больше не должна идти на компромиссы: Волкер сделал громкое заявление по Донбассу

Курт Волкер (фото — flickr.com)

Украина уже пошла на многие компромиссы по Донбасса и больше не должна этого делать. Главная проблема продолжения войны на востоке Украины не в официальном Киеве, а в России, где продолжает упорно отрицать свою вовлеченность в боевые действия на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Донбассу Курт Волкер во время Украинского ланча на полях Мюнхенской конференции, передает ONLINE.UA со ссылкой на Новое время.

"Украина признала особый статус оккупированных регионов Донбасса и пообещала один из вариантов амнистии для лиц, вовлеченных в деятельность так называемых "народных республик"", — напомнил Волкер, подчеркивая, что Украина уже и так пошла на многие компромиссы, подписав Минские соглашения.

По словам Волкера, главная проблема заключается в Москве, где категорически отказываются признать свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Он также подчеркнул, что в интересах Украины не откладывать попытки реинтегрировать Донбасс и начать их как можно быстрее.

Напомним, ранее Волкер поставил ультиматум России по Украине. Он призвал Путина немедленно освободить украинских военнопленных моряков, подчеркнув, что пока Кремль это не сделает, Вашингтон не будет продолжать переговоры с Россией по Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Волкер заявил, что в Украине пришло время для мира.