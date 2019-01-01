Бойцы ВСУ дали мощный отпор боевикам на Донбассе: враг понес масштабные потери

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Ситуация на Донбассе остается сложной. Боевики атакуют позиции украинских защитников из минометов и БМП, но бойцы ВСУ уверенно держат оборону и дают мощный отпор врагу. В ходе боев погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. У противника масштабные потери — пятеро боевиков уничтожены, четверо ранены.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В субботу, 16 февраля, под вражеский огонь попали защитники Авдеевки, Павлополя и Гнутово. Там боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Крымского противник бил из 82-мм минометов и вооружения БМП.

В ночь с 16 на 17 февраля враг открывал огонь в районе Катериновки и Водяного. Позиции украинских военных боевики обстреливали из минометов 82 мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Бойцы ВСУ подавили вражеские провокации с помощью дежурных средств. Они продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики стянули 33 танка на оккупированную Луганщину.