"Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины": Порошенко о ситуации на Донбассе и агрессии России

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности пояснил, почему Украине продолжает стрелять на Донбассе. Он подчеркнул, что его смущают призывы к прекращению огня с обеих сторон, напомнив, что Украина обороняется от агрессора, который оккупировал украинские территории, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.

"Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины", — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины добавил, что "если Украина перестанет защищать свой суверенитет, свою территориальную целостность, безопасность и демократию в центре Европы в XXI веке, то встанет на колени перед агрессором". Он также призвал страны ЕС к координации действий в вопросах безопасности, так как Россия, по мнению Порошенко, не остановится на Украине.

"Мы должны иметь коллективный ответ на то, что надо делать с безопасностью. Хочу напомнить, что атака на украинские корабли в Керченском проливе имеет очень интересное объяснение со стороны России: они защищают Керченский мост. Представьте российскую атаку в Балтийском море с целью защиты "Северного потока-2 " через несколько лет. Надо иметь значительно лучшую координацию наших действий", — сказал украинский глава.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель выступила с важным заявлением по Донбассу, отметив, что на востоке Украины ситуация еще далека от урегулирования.