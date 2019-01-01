Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 февраля на ONLINE.UA

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 февраля на ONLINE.UA

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 На этой неделе стоит уделить внимание работе. О том, кому стоит подписывать соглашения, а кому начать новые проекты Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Овен ♈

В первой половине недели займитесь важными задачами и масштабными проектами. Этот период будет благоприятен для выполнения работы, которая требует терпения, точности и концентрации. В середине недели вы проявите критичность к собственным действиям, поэтому работайте в команде для лучшего результата. Общение с людьми и совместная деятельность, на работе или дома, принесет вам положительные эмоции.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Телец ♉

С помощью умение находить общий язык Тельце с легкостью решат деловые вопросы и продвинутся в достижении целей, а также смогут улучшить финансовое состояние. Следите за своим здоровьем и старайтесь избежать стрессов. Не забывайте и о личной жизни, Вам стоит сделать подарок своей второй половинке.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля года Близнецы 

Самое время задуматься о будущем и построить реалистичные планы. Значительные расходы ударят по Вашему бюджету, однако к концу недели ситуация стабилизируется, а также есть возможность получить повышение. Уделите внимание своему здоровью, поскольку болезни могут подступиться незаметно.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Рак ♋

На этой неделе не стоит планировать крупных покупок, хотя серьезных финансовых проблем не предвидится. Источником положительных эмоций-общение и работа с людьми. До конца недели постарайтесь быть менее самокритичны.

 Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Лев ♌

Вас ждут небольшие финансовые поступления, но затраты лучше направить в правильное русло — покупки для семьи и благоустройства дома. В середине недели Вы можете оказаться в центре небольшого скандала, но не стоит принимать это близко к сердцу. В конце недели будьте внимательны к своему здоровью, возможны простудные заболевания.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Дева ♍

Дев ждут финансовые трудности, но эту проблему можно легко решить, главное приложить немного усилий. Самое время задумать о будущей жизни и построить реальные планы. Также уделите внимание своему здоровью, поскольку болезни могут проявиться незаметно.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Весы ♎

Звезды советуют первые дни недели уделить налаживанию личной жизни. Если вы состоите в браке, приложите усилия, чтобы решить все проблемы. Будьте внимательнее к чувствам других людей. В середине недели сосредоточьтесь на здоровье и прислушивайтесь к своему организму. В конце недели не стоит планировать дальние путешествия и активный отдых.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Скорпион ♏

На этой неделе финансовых сложностей не ожидается, но это благодаря поддержке друзей и сотрудников. Ближе к концу рабочей недели возможны крупные денежные поступления. Но расходы все же лучше контролировать.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Стрелец ♐

В начале недели могут появиться непредвиденные расходы и когда покажется, что уже совсем все плохо, к концу недели финансовое положение улучшится. Старайтесь уделить больше внимания семье и позаботьтесь о правильном питании, лучше избежать употребления вредных продуктов. Также нужно быть осторожными на дороге.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Козерог ♑

Первая половина недели будет благоприятной для амурных дел. Одинокие Козероги смогут наладить личную жизнь, а те, кто состоит в браке — убедиться в правильности выбора своей половинки. В конце недели уделите больше внимания здоровью и питанию.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Водолей ♒

Начало недели лучше всего подойдет для оформления любых документов. В финансовом плане эта неделя будет стабильным, но при этом нужно остерегаться обманов. В личной жизни наступил подходящий момент сделать новый шаг. Также благоприятное время для путешествий.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2018 года Рыбы ♓

На этой неделе Вам лучше проявить инициативу на работе, это однозначно принесет успех, однако не торопитесь пробиваться в лидеры. Старайтесь сдержать свои эмоции и быть спокойнее и мудрее. Звезды преподнесут Вам неожиданную встречу со старыми знакомыми, которая позволит исправить прошлые ошибки.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: гороскоп на неделю, гороскоп лев, гороскоп овен, гороскоп близнецы, гороскоп весы, гороскоп скорпион, гороскоп дева, гороскоп водолей, гороскоп козерог, гороскоп рыбы, гороскоп телец, гороскоп стрілець, гороскоп рак
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