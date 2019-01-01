Епифаний сделал громкое заявление о возможных изменениях в церковном календаре

Глава ПЦУ Епіфаній (фото — wikipedia.org)

Глава Православной церкви Украины Епифаний не исключает возможных изменений в церковном календаре, связанных с переносом праздников. При этом он подчеркнул, что пока это не актуально, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем постепенно, трезво, воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока что не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь – это не догма. Но нужно еще много поработать в этом направлении", — сказал митрополит Киевский и всея Украины.

Также Епифаний подчеркнул, что в ПЦУ должны быть отменены преграды, связанные с внешним видом человека. Он привел в пример обязательное ношение платка женщинами.

"Мы должны стать ближе к людям. Конечно, мы чтим эти традиции, мы не будем их нарушать. Но я стою на позиции того, чтобы мы не делали препятствий людям, которые впервые переступают порог храма. Мы должны быть открытыми и принять человека в том виде, в котором он приходит", — пояснил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ уверен, что если исключить подобные преграды, что человек и сам поймет, в каком виде неуместно посещать храм.

"То есть, если он придет впервые, он потом придет и второй, и третий раз, он поймет и осознает, что в таком виде неуместно посещать храм. Но если мы поставим эту преграду на первом шаге, то человек никогда уже не захочет прийти в храм", — подчеркнул Епифаний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Епифаний допускал перенос Рождества Христова в Украине с 7 января на 25 декабря, но в будущем, так как календарная реформа может разделить украинскую церковь.