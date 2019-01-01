Не подыгрывайте Путину: в Польше рассказали, на кого после Украины нападет Россия

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Россия угрожает безопасности всего мира. В частности, "Северный поток-2 " угрожает безопасности Польши, балтийских регионов, Украины, а также всей Европы.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Мы все прекрасно знает, откуда идет угроза. Но при этом Запад поддерживает "Северный поток-2 ". Это — парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с Запада Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружение, укрепляя сотрудничество в рамках НАТО", — подчеркнул Блащак.

Польский министр вспомнил слова экс-президента Польши Леха Качиньского, которые тот сказал в Грузии в 2008 году. Тогда Качиньский заявил, что "первой будет Грузия, потом Украина, потом — балтийские страны, а затем и Польша".

Блащак отметил, что Польша в рамках защиты от возможной российской агрессии старается увеличить присутствие американских войск на территории страны. Он считает, что это путь для обеспечения безопасности всего восточного фланга НАТО. В тоже время он призывает Запад не подыгрывать российскому президенту Владимиру Путину, так как все деньги, которые Россия получит от продажи газа, Кремль потратит на вооружение.