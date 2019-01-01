Кто будет представлять Украину на Евровидении-2019: определены все финалисты Нацотбора

В Киеве 16 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора Украины на Евровидение-2019. Его победителями стали трое участников: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA. Они вместе с победителями первого отборочного тура, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, выступят в финале Нацотбора, по итогам которого будет определено, кто будет представлять Украину на Евровидении-2019, сообщает ONLINE.UA.
Во втором полуфинале Нацотбора выступили восемь участников. Кроме победителей, за право представлять Украину на Евровидении-2019 боролись Kira Mazur, Laud, Ivan Navi, Khayat и Braii. По результатам зрительского голосования и голосования жюри участники Национального отбора Евровидение-2019 в Украине получили следующие баллы:
После того, как определились все финалисты Нацотбора Украины на Евровидение-2019, они путем жеребьевки определили порядок выступлений в финале, который состоится 23 февраля. Откроют финал девушки и группы Freedom-jazz, за ними выступит YUKO. Третьей в финале будет выступать MARUV, которую на сцене сменит коллектив Brunettes Shoot Blondes. Пятыми и шестыми бороться за право представлять Украину на Евровидении-2019 будут KAZKA и ANNA MARIA.
Выступления финалистов Нацотбора Украины на Евровидение-2019
Нацотбор на Евровидение-2019: выступление MARUV
Нацотбор на Евровидение-2019: выступление YUKO
Нацотбор на Евровидение-2019: выступление Brunettes Shoot Blondes
Нацотбор на Евровидение-2019: выступление ANNA MARIA
Нацотбор на Евровидение-2019: выступление KAZKA
Нацотбор на Евровидение-2019: выступление Freedom-jazz
Ранее ONLINE.UA сообщал, что букмекеры сделали прогноз на победителя Нацотбора Украины на Евровидение-2019.