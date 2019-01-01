Кто будет представлять Украину на Евровидении-2019: определены все финалисты Нацотбора

Фото: instagram.com/eurovision.ua

В Киеве 16 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора Украины на Евровидение-2019 . Его победителями стали трое участников: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA. Они вместе с победителями первого отборочного тура, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, выступят в финале Нацотбора, по итогам которого будет определено, кто будет представлять Украину на Евровидении-2019 , сообщает ONLINE.UA.

Во втором полуфинале Нацотбора выступили восемь участников. Кроме победителей, за право представлять Украину на Евровидении-2019 боролись Kira Mazur, Laud, Ivan Navi, Khayat и Braii. По результатам зрительского голосования и голосования жюри участники Национального отбора Евровидение-2019 в Украине получили следующие баллы:

После того, как определились все финалисты Нацотбора Украины на Евровидение-2019 , они путем жеребьевки определили порядок выступлений в финале, который состоится 23 февраля. Откроют финал девушки и группы Freedom-jazz, за ними выступит YUKO. Третьей в финале будет выступать MARUV, которую на сцене сменит коллектив Brunettes Shoot Blondes. Пятыми и шестыми бороться за право представлять Украину на Евровидении-2019 будут KAZKA и ANNA MARIA.

Выступления финалистов Нацотбора Украины на Евровидение-2019

Нацотбор на Евровидение-2019 : выступление MARUV

Нацотбор на Евровидение-2019 : выступление YUKO

Нацотбор на Евровидение-2019 : выступление Brunettes Shoot Blondes

Нацотбор на Евровидение-2019 : выступление ANNA MARIA

Нацотбор на Евровидение-2019 : выступление KAZKA

Нацотбор на Евровидение-2019 : выступление Freedom-jazz