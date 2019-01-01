Прогноз погоды в Украине на понедельник - 18 февраля

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В понедельник в Киеве осадков не ожидается, ночью будет малооблачно. Утром будет ясно. Днем будет ясно. Вечером ясно. Температура на протяжении дня будет колебаться от -4 до +3°C.

Ночью +1°C. Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Утром +1°C. Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.

Днем +3°C. Относительная влажность 64%. Ветер 1 м/c.

Вечером -4°C. Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +3°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +3°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -3°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +5°C

Температура ночью +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +6°C

Температура ночью +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (облачно). Относительная влажность 81%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -2°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +5°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +2°C

Температура ночью -2°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -6°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C

Температура ночью -1°C (облачно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 61%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 57%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +2°C

Температура ночью +2°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +3°C

Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +3°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +6°C

Температура ночью +5°C (облачно). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C

Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +8°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +8°C (ясно). Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до -1°C

Температура ночью -2°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -1°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (облачно). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +5°C

Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -4°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C

Температура ночью +4°C (облачно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -1°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +1°C

Температура ночью +1°C (облачно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +10°C

Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +10°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до 0°C

Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Температура днем -1°C (малооблачно). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -7°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +8°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +8°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +7°C

Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +3°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +5°C

Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +9°C

Температура ночью -1°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 3 м/c.

Температура утром -1°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +9°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +3°C

Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 68%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +2°C (пасмурно). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -2°C (пасмурно). Относительная влажность 68%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +6°C

Температура ночью +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -2°C (облачно). Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +6°C

Температура ночью +4°C (облачно). Относительная влажность 98%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +2°C (облачно). Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +5°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -10 до -2°C

Температура ночью -3°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -3°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -10°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней