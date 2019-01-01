"Да здравствует Путин!": жители Гаити взбунтовались против США и зовут на помощь Россию

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В столице Гаити Порт-о-Пренс уже десятый день проходят массовые протесты против президента Жовенеля Моиза. Активисты выступают против союза с США, который поддерживает Моиз, и призывают Россию помочь в разрешении кризиса, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Le Journal de Montreal.

В ходе новых беспорядков митингующие в знак протеста против политики США сожгли американский флаг. Они выкрикивают: "Долой американцев, да здравствует Путин!".

Лидер митингующих заявил, что протесты в Гаити направлены на то, чтобы окончательно разорвать союз республики с США и свергнуть Моиза с поста президента. Протестующие подозревают его в растрате средств и обвиняют в том, что он не может обеспечить граждан республики жизненно необходимыми вещами.

"С нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", — подчеркнул он.

Следует отметить, что протесты в Гаити продолжаются с 7 февраля. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали, в том числе один из освещавших конфликт журналистов. Беспорядки привели к столкновениям с полицией, которой пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Моиз не планирует уходить с поста президента. Он призывает протестующих к диалогу ради прекращения гражданской войны. При этом США уже отозвали всех второстепенных дипломатов из республики и призвали американцев воздержаться от поездок на Гаити.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что несколько дней назад по всей России прошли масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий.