ВМФ США пополнил корабль-невидимка: первые подробности и видео

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В состав Военно-морских сил США накануне официально вошел новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий USS Tulsa (LCS 16) ("Талса"), выполненный по технологии стелс (снижение заметности). Он стал пятнадцатым по счету таким кораблем прибрежной зоны, поступившим в ВМС США, а также восьмым кораблем класса Independence.

Видео введения в экмплуатацию корабля-невидимки транслировалось в Twitter ВМС США, передает ONLINE.UA.

Известно, что Tulsa имеет водоизмещение около 3,2 тысяч тонн. Максимальная скорость корабля достигает 74 км/ч, численность экипажа может достигать 70 человек. На его вооружении находятся: пушка калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60 R/S Sea Hawk и беспилотники.

Tulsa предназначен для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования. Корпус корабля спроектирован таким образом, чтобы снизить его радиолокационную заметность.

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