ВМФ США пополнил корабль-невидимка: первые подробности и видео

ВМФ США пополнил корабль-невидимка: первые подробности и видео

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: commons.wikimedia.org

В состав Военно-морских сил США накануне официально вошел новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий USS Tulsa (LCS 16) ("Талса"), выполненный по технологии стелс (снижение заметности). Он стал пятнадцатым по счету таким кораблем прибрежной зоны, поступившим в ВМС США, а также восьмым кораблем класса Independence.

Видео введения в экмплуатацию корабля-невидимки транслировалось в Twitter ВМС США, передает ONLINE.UA.

Известно, что Tulsa имеет водоизмещение около 3,2 тысяч тонн. Максимальная скорость корабля достигает 74 км/ч, численность экипажа может достигать 70 человек. На его вооружении находятся: пушка калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

Tulsa предназначен для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования. Корпус корабля спроектирован таким образом, чтобы снизить его радиолокационную заметность.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Швеции создали "истребитель-кошмар" для российских СУ.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, корабель, ВМС США, боевые корабли
Новости других СМИ
Возможно, не было бы таких сложностей: в Германии признали ошибку в отношении Украины
Возможно, не было бы таких сложностей: в Герман...
"Да здравствует Путин!": жители Гаити взбунтовались против США и зовут на помощь Россию
"Да здравствует Путин!": жители Гаити...
В США жестко раскритиковали Меркель за призыв сотрудничать с Россией
В США жестко раскритиковали Меркель за призыв с...
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 2019 - СМИ
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 201...
Не подыгрывайте Путину: в Польше рассказали, на кого после Украины нападет Россия
Не подыгрывайте Путину: в Польше рассказали, на...
Епифаний сделал громкое заявление о возможных изменениях в церковном календаре
Епифаний сделал громкое заявление о возможных и...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи