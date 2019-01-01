Возможно, не было бы таких сложностей: в Германии признали ошибку в отношении Украины

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Если бы в 2008 году Германия и Франция не отказали Украине в приеме в НАТО из-за "российских интересов", то сегодня бы в этой стране, возможно, не было бы таких сложностей.

Об этом заявил немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения", — заявил Ламбсдорф.

Эту же ошибку ранее уже признавал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который возглавлял Альянс с 2009 по 2014 годы. В ноябре 2018 года он заявлял, что не запустив процедуру вступления Украины в НАТО в 2008 году, Альянс "дал не тот сигнал" президенту РФ Владимиру Путину, после чего он решил действовать агрессивно.

"Мы дали Путину не тот сигнал. Он стал думать, что теперь может действовать агрессивно, и в том же году начал так действовать — в августе 2008 ода он напал на Грузию. Поэтому, оглядываясь назад, я думаю, что нам следовало продолжать движение к ПДЧ и для Грузии, и для Украины. Это не гарантировало бы им членство в альянсе, но стало бы мощным сигналом РФ", — заявлял Расмуссен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко заявлял, что Украине в ближайшие пять лет будет соответствовать критериям для вступления в НАТО.