Россия хочет убрать Порошенко: Волкер о президентских выборах в Украине

Петро Порошенко (фото — commons.wikimedia.org)

Москва добивается отстранения действующего президента Украины Петра Порошенко от власти, чтобы заключить с новым украиснким правительством соглашение, которые будет выгодно Кремлю.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Донбассу Курт Волкер во время проведения конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

"То, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко, ослабить Порошенко и убрать Порошенко от власти. Я думаю, что они надеются на заключение какого-то договора с новым правительством, что будет на руку России, поскольку они не получают этого от Порошенко", — пояснил свою позицию Волкер.

При этом Волкер выступил за честные и свободные выборы в Украине, отметив, что на них будет настоящая борьба за голоса.

Следует отметить, что сам Петр Порошенко уверен, что результаты президентских выборов будут чудесными. Он подчеркнул, что не может прогнозировать результаты, так как Украина — это не Россия.

"Я президент свободной демократической страны, мы не Российская Федерация. В Российской Федерации вы знаете заранее, кто выиграет. Я, как президент своей страны, говорю ответственно – никто не знает, кто победит в Украине и это является залогом демократии", — заявил Порошенко на Мюнхенской конференции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не скрывает своего отношения к Порошенко. У Путина открыто заявлялют, что обеспокоены решением действующего главы Украины баллотироваться на второй срок.