"Россияне вернулись": в британском Солсбери на соборе неизвестные вывесили флаг РФ

"Россияне вернулись": в британском Солсбери на соборе неизвестные вывесили флаг РФ

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: twitter.com

В британском Солсбери, где отравили бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, неизвестные вывесили российский флаг на шпиле собора Девы Марии, о котором в скандальном интервью говорили подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Боширов).

Фото российского флага на солсберийском соборе опубликовали очевидцы в сети, передает ONLINE.UA.

"Россияне вернулись": в британском Солсбери на соборе неизвестные вывесили флаг РФ (1) Росссийский флаг на соборе Девы Марии в Солсбери (фото — twitter.com)

По данным местного издания Salisbury Journal, российский флаг сняли со шпиля утром сотрудник и соборы. Предполагается, что злоумышленники забрались на шпиль по строительным лесам. Пока неизвестно, удалось ли полиции задержать нарушителей. Тем временем, в сети разгорелся скандал. Пользователи возмущены инцидентом. Они пишут, что "россияне вернулись".

"Россияне вернулись": в британском Солсбери на соборе неизвестные вывесили флаг РФ (2) Росссийский флаг на соборе Девы Марии в Солсбери (фото — twitter.com)

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери 4 марта 2018 года с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвиняет в покушении на убийство Скрипалей Москву, где категорически отрицают свою причастность к отравлению. Инцидент с отравлением Скрипалей спровоцировал громкий международный скандал — многие страны поддержали Великобританию и выслали российских дипломатов.

"Россияне вернулись": в британском Солсбери на соборе неизвестные вывесили флаг РФ (3) Росссийский флаг на соборе Девы Марии в Солсбери (фото — twitter.com)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что детективы Скотленд-Ярда, расследующие дело Скрипаля, считают, что Россия причастна к смерти еще двоих людей, отравленных на территории Великобритании.

Источник: ONLINE.UA Теги: Великобритания, Солсбери, Россия, скандал, фото
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 18 февраля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 18 фе...
Россия хочет убрать Порошенко: Волкер о президентских выборах в Украине
Россия хочет убрать Порошенко: Волкер о президе...
Возможно, не было бы таких сложностей: в Германии признали ошибку в отношении Украины
Возможно, не было бы таких сложностей: в Герман...
ВМФ США пополнил корабль-невидимка: первые подробности и видео
ВМФ США пополнил корабль-невидимка: первые подр...
"Да здравствует Путин!": жители Гаити взбунтовались против США и зовут на помощь Россию
"Да здравствует Путин!": жители Гаити...
В США жестко раскритиковали Меркель за призыв сотрудничать с Россией
В США жестко раскритиковали Меркель за призыв с...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи