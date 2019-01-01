"Россияне вернулись": в британском Солсбери на соборе неизвестные вывесили флаг РФ

Фото: twitter.com

В британском Солсбери, где отравили бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, неизвестные вывесили российский флаг на шпиле собора Девы Марии, о котором в скандальном интервью говорили подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Боширов).

Фото российского флага на солсберийском соборе опубликовали очевидцы в сети, передает ONLINE.UA.

Росссийский флаг на соборе Девы Марии в Солсбери (фото — twitter.com)

По данным местного издания Salisbury Journal, российский флаг сняли со шпиля утром сотрудник и соборы. Предполагается, что злоумышленники забрались на шпиль по строительным лесам. Пока неизвестно, удалось ли полиции задержать нарушителей. Тем временем, в сети разгорелся скандал. Пользователи возмущены инцидентом. Они пишут, что "россияне вернулись".

Росссийский флаг на соборе Девы Марии в Солсбери (фото — twitter.com)

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери 4 марта 2018 года с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвиняет в покушении на убийство Скрипалей Москву, где категорически отрицают свою причастность к отравлению. Инцидент с отравлением Скрипалей спровоцировал громкий международный скандал — многие страны поддержали Великобританию и выслали российских дипломатов.

Росссийский флаг на соборе Девы Марии в Солсбери (фото — twitter.com)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что детективы Скотленд-Ярда, расследующие дело Скрипаля, считают, что Россия причастна к смерти еще двоих людей, отравленных на территории Великобритании.