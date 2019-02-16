Украину предложили включить в оборонный союз Европы: подробности инициативы

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Евросоюз должен построить новую систему противоракетной обороны после прекращения действия двухстороннего Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией. В новую систему ПРО нужно включить Украину.

Об этом заявил официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер, передает ONLINE.UA со ссылкой на Европейскую правду.

"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. Этому можно противостоять, если мы предложим совместно построить противоракетную систему — Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а о системе защиты", — пояснил Вэбер свою инициативу.

Новая ПРО с участием Украины и Польши, по мнению Вебера, объединит Европу в период роста ядерной угрозы, а также убедит поляков и украинцев, что они под защитой.

Инициативу Вебера уже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Он поддержал идею, уверив, что "Украина будет счастливой стать частью любой инициативы в сфере безопасности".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Варшаве призывали Европу не подыгрывать Путину, так как после Украины Россия начнет нападать на балтийские регионы и на Польшу.