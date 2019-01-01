В режиме "свободной игры": раскрыты подробности масштабных военных учений Украины и США у границ Крыма

Фото: dpsu.gov.ua

В 2019 году в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях пройдут масштабные военные учения Украины и США, которые будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО.

В Госпогранслужбе Украины раскрыли подробности учений Sea Breeze 2019, сообщает ONLINE.UA.

Известно, что украинские пограничники задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты. Новацией нынешних учений станет отработка речного элемента: по легенде, противник будет пытаться заблокировать выход в море из крупнейшей водной артерии Европы – реки Дунай.

"В морской компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, цели которых не раскрываются, поскольку остается актуальным режим "свободной игры", в котором неожиданные задания будут поступать из штаба учений", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Также в ходе масштабных учений будет предусмотрено наращивание натренированности персонала специальных подразделений, в том числе и с их высадкой на захваченные объекты с воздуха.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи Крыма Украина проведет масштабные ракетные учения. Оккупанты назвали их "провокацией".