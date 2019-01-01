Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Меркель жестко надавить на Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель делает большую ошибку, поддерживая "Северный
Об этом заявил представитель фракции партии "
Оздемир назвал поддержку Меркель "Северного
"Когда "Северный
поток-2" построят, будет слишком поздно что-то делать и требовать, в том числе сохранение роли Украины как транзитера газа. Надо сейчас искать возможности, если еще есть такой шанс "выйти из проекта", – считает политик.
По мнению Оздемира, Меркель еще после нападения России на украинские корабли в Керченском проливе должна была остановить "Северный
"Чем более независимыми мы будем от них, тем лучше. С "Северным
потоком-2", к сожалению, мы будем еще на шаг более зависимыми и уязвимыми для давления Путина", — подчеркнул Оздемир.
Политик добавил, что Евросоюз должен быть единым в вопросе антироссийских санкций и не поддаваться на давление со стороны Путина. Поэтому он считает, что именно сейчас Меркель должна сделать решительные шаги по "Северному
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США жестко раскритиковали Меркель за призыв сотрудничать с Россией и поддержку "Северного