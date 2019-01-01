Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Меркель жестко надавить на Путина

Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Меркель жестко надавить на Путина

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Ангела Меркель (фото — commons.wikimedia.org)

Канцлер Германии Ангела Меркель делает большую ошибку, поддерживая "Северный поток-2". Она должна жестко реагировать на агрессию России в мире, а не поддерживать российский проект, из-за которого Германия станет зависимой и уязвимой для давления Путина.

Об этом заявил представитель фракции партии "Союз-90/зеленые" в Бундестаге Джем Оздемир на полях Мюнхенской конференции, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

Оздемир назвал поддержку Меркель "Северного потока-2" неправильной и недружественной по отношению к Украине, Польше и странам Балтии. Депутат убежден, что в ответ на действия России поведение Меркель должно быть не таким. Он призывает ее занять резкую позицию, которую будут понимать и воспринимать в Москве.

"Когда "Северный поток-2" построят, будет слишком поздно что-то делать и требовать, в том числе сохранение роли Украины как транзитера газа. Надо сейчас искать возможности, если еще есть такой шанс "выйти из проекта", – считает политик.

По мнению Оздемира, Меркель еще после нападения России на украинские корабли в Керченском проливе должна была остановить "Северный поток-2", что стало бы мощным рычагом давления на Москву. Но, к сожеланию политика, канцлерг Германии этой возможностью не воспользовалась.

"Чем более независимыми мы будем от них, тем лучше. С "Северным потоком-2", к сожалению, мы будем еще на шаг более зависимыми и уязвимыми для давления Путина", — подчеркнул Оздемир.

Политик добавил, что Евросоюз должен быть единым в вопросе антироссийских санкций и не поддаваться на давление со стороны Путина. Поэтому он считает, что именно сейчас Меркель должна сделать решительные шаги по "Северному потоку-2".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США жестко раскритиковали Меркель за призыв сотрудничать с Россией и поддержку "Северного потока-2" с ее стороны.

Источник: Укрінформ Теги: Германия, Ангела Меркель, Россия, давление, Северный Поток - 2, бундестаг
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