Украинец возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Фото: pixabay.com

Украинец Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO, стал лидером рейтинга Р4Р (независимо от весовой категории) по версии издания talkSPORT, сообщает ONLINE.UA.

В престижный рейтинг лучших боксеров мира также вошел еще один украинец — Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он занял третье место.

В первую пятерку лучших боксеров мира в рейтинге Р4Р также вошли: американец Теренс Кроуфорд (второе место), мексиканец Сауль Альварес (четвертое место) и представитель Казахстана Геннадий Головкин (пятое место).

Авторы рейтинга отметили, что при выборе лучших боксеров мира во внимание брали их результаты в боях, уровень их соперников и насколько часто проводились поединки топ-уровня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ассоциация журналистов США, пишущих о боксе (BWAA), лучшим боксером 2018 года назвала украинца Александра Усика.