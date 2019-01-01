Штаб ООС: враг на Донбассе выпустил по позициям украинских войск 55 мин

Ситуация на Донбассе усложняется. 17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, применялось 7 раз.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 и 82 мм вблизи населенных пунктов Лебединское и Водяное.Также из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты
БМП-1враг бил возле поселка Пески, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь", — сказано в сообщении.
Всего противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин калибров 120 и 82 мм.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.Обороняясь, подразделения ООС подавили вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 17 февраля один оккупант уничтожен и пять получили ранения.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.