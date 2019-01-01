Штаб ООС: враг на Донбассе выпустил по позициям украинских войск 55 мин

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Ситуация на Донбассе усложняется. 17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, применялось 7 раз.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 и 82 мм вблизи населенных пунктов Лебединское и Водяное.Также из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 враг бил возле поселка Пески, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь", — сказано в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник также 5 раз обстрелял украинских защитников.Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли возле села Катериновка. Также из минометов калибра 82 мм и станковых гранатометов различных систем стреляли в районе населенного пункта Троицкое.

Всего противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин калибров 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.Обороняясь, подразделения ООС подавили вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 17 февраля один оккупант уничтожен и пять получили ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.