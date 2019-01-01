Штаб ООС: враг на Донбассе выпустил по позициям украинских войск 55 мин

Штаб ООС: враг на Донбассе выпустил по позициям украинских войск 55 мин

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе усложняется. 17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, применялось 7 раз.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 и 82 мм вблизи населенных пунктов Лебединское и Водяное.Также из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 враг бил возле поселка Пески, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь", — сказано в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник также 5 раз обстрелял украинских защитников.Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли возле села Катериновка. Также из минометов калибра 82 мм и станковых гранатометов различных систем стреляли в районе населенного пункта Троицкое.

Всего противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин калибров 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.Обороняясь, подразделения ООС подавили вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 17 февраля один оккупант уничтожен и пять получили ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, мины
Новости других СМИ
Худеем к лету: названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе
Худеем к лету: названы продукты, помогающие изб...
Выходные в марте 2019: как будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2019: как будут отдыхать украинцы
Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Меркель жестко надавить на Путина
Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Мерке...
В режиме "свободной игры": раскрыты подробности масштабных военных учений Украины и США у границ Крыма
В режиме "свободной игры": раскрыты п...
США готовят мощный удар по России: у Путина дерзко отреагировали
США готовят мощный удар по России: у Путина дер...
Украину предложили включить в оборонный союз Европы: подробности инициативы
Украину предложили включить в оборонный союз Ев...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги