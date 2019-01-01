Президентские выборы 2019: в ОБСЕ упрекнули Украину

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не перестают упрекать украинскую власть из-за решение не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
"Я, как и раньше, убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", – заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ.
Он также отметил, что в организации рассчитывают на "конструктивное сотрудничество Украины с ОБСЕ".
Следует напомнить, что ранее директор БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир в письме к МИД выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который запретил россиянам наблюдать за президентскими выборами в Украине. Она заявила, что неприятно удивилась этому беспрецедентному решению, которое противоречит обязательством всех государств-участников приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в которой это разрешено законом.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.