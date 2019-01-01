Президентские выборы 2019: в ОБСЕ упрекнули Украину

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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не перестают упрекать украинскую власть из-за решение не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Я, как и раньше, убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", – заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ.

Он также отметил, что в организации рассчитывают на "конструктивное сотрудничество Украины с ОБСЕ".

По словам дипломата, в конце недели он будет иметь встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой планирует обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее.