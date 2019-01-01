Президентские выборы 2019: в ОБСЕ упрекнули Украину

Президентские выборы 2019: в ОБСЕ упрекнули Украину

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: flickr.com

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не перестают упрекать украинскую власть из-за решение не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Я, как и раньше, убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", – заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ.

Он также отметил, что в организации рассчитывают на "конструктивное сотрудничество Украины с ОБСЕ".

По словам дипломата, в конце недели он будет иметь встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой планирует обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее.

Следует напомнить, что ранее директор БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир в письме к МИД выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который запретил россиянам наблюдать за президентскими выборами в Украине. Она заявила, что неприятно удивилась этому беспрецедентному решению, которое противоречит обязательством всех государств-участников приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в которой это разрешено законом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.

Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, ОБСЕ, Украина, российские наблюдатели
Новости других СМИ
"Слишком сложно": в Евросоюзе наконец отреагировали на резонансное требование Трампа
"Слишком сложно": в Евросоюзе наконец...
Курс валют на сегодня 18 февраля - доллар дорожает, евро дорожает
Курс валют на сегодня 18 февраля - доллар дорож...
"Мне их жаль": Лавров цинично высмеял власти США
"Мне их жаль": Лавров цинично высмеял...
Это страшилка: эксперт объяснил, зачем США и ЕС пугают Россию
Это страшилка: эксперт объяснил, зачем США и ЕС...
Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Меркель жестко надавить на Путина
Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Мерке...
США готовят мощный удар по России: у Путина дерзко отреагировали
США готовят мощный удар по России: у Путина дер...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи