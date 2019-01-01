Это страшилка: эксперт объяснил, зачем США и ЕС пугают Россию

Политический эксперт и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что заявления США и ЕС о введении санкций против России из-за ситуации на Азове – страшилка. Введение санкций является возможным. Но в вопросе Керченского пролива надо исходить из другого, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению аналитика, на данный момент речь идет о персональных, а не экономических санкциях. В частности, против конкретных лиц и юридических субъектов, причастных к нарушениям правил судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

"Заявления Запада о новых санкциях в связи с ситуацией в Керченском проливе могут быть предупреждением. То есть, если и дальше будут нарушения со стороны России в Керченском проливе, тогда США и ЕС введут ограничения для российского судоходства. Дополнительные проверки российских судов, например. Таким образом могут пугать Россию", — говорит Фесенко.

По его мнению, надо исходить не из того, что будут новые санкции против России. Потому что, очевидно, они будут такими, чтобы не создавать нового кризиса между Западом и Россией. Введение санкций Запад может использовать в переговорном процессе относительно Донбасса и Азова. Но после президентских выборов в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты и ЕС приблизились к завершению процесса согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.