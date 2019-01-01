"Россия уже не остановится": в Украине обратились к ЕС с важной просьбой

"Россия в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы",– подчеркнул министр.
Министры Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии, которые недавно с визитом посетили Мариуполь, могли увидеть как Россия пытается "маниакально обескровить Приазовье" и блокирует работу украинских портов.
По словам украинского дипломата, легко представить, какой сценарий Москва может использовать в Балтийском море, если "вдруг решит защитить свой газопровод Северный
"Поэтому ответ Европы должна быть жестким: санкции, противодействие "Северному
потоку-2" и освобождения украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягким" – помощь украинскому Югу и Донбассу, которое страдает от российской агрессии. Но все равно ощутимо для РФ", – подытожил Климкин.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее европейские дипломаты наконец согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента возле Керченского пролива.