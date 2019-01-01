"Россия уже не остановится": в Украине обратились к ЕС с важной просьбой

"Россия уже не остановится": в Украине обратились к ЕС с важной просьбой

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Фото — kremlin.ru

"Россия в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы",– подчеркнул министр.

Министры Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии, которые недавно с визитом посетили Мариуполь, могли увидеть как Россия пытается "маниакально обескровить Приазовье" и блокирует работу украинских портов.

По словам украинского дипломата, легко представить, какой сценарий Москва может использовать в Балтийском море, если "вдруг решит защитить свой газопровод Северный поток-2", который должен транспортировать газ из РФ в Европу.

"Поэтому ответ Европы должна быть жестким: санкции, противодействие "Северному потоку-2" и освобождения украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягким" – помощь украинскому Югу и Донбассу, которое страдает от российской агрессии. Но все равно ощутимо для РФ", – подытожил Климкин.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее европейские дипломаты наконец согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента возле Керченского пролива.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, ЕС, Украина, Азов, санкции
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