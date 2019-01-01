"Россия уже не остановится": в Украине обратились к ЕС с важной просьбой

"Россия в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы",– подчеркнул министр.

Министры Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии, которые недавно с визитом посетили Мариуполь, могли увидеть как Россия пытается "маниакально обескровить Приазовье" и блокирует работу украинских портов.

По словам украинского дипломата, легко представить, какой сценарий Москва может использовать в Балтийском море, если "вдруг решит защитить свой газопровод Северный поток-2 ", который должен транспортировать газ из РФ в Европу.