Бойцы ВСУ трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево - видео

18 февраля 2015 года более двух с половиной тысячи украинских военнослужащих окончательно оставили позиции на Дебальцевском плацдарме и отошли на новые рубежи обороны к юго-западу от города. Во время выхода погибли 19 военных, еще 13 пропали без вести, а 17 попали в плен. 10 горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook опубликовала трогательное видео с воспоминаниями о том тяжелом периоде, передает ONLINE.UA.

Воины, входящие в ее состав, защищали Дебальцево в составе других подразделений.