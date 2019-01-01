Бойцы ВСУ трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево - видео

Бойцы ВСУ трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево - видео

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Фото: 24tv.ua

18 февраля 2015 года более двух с половиной тысячи украинских военнослужащих окончательно оставили позиции на Дебальцевском плацдарме и отошли на новые рубежи обороны к юго-западу от города. Во время выхода погибли 19 военных, еще 13 пропали без вести, а 17 попали в плен. 10 горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook опубликовала трогательное видео с воспоминаниями о том тяжелом периоде, передает ONLINE.UA.

Воины, входящие в ее состав, защищали Дебальцево в составе других подразделений.

"Острейшая фаза боев за Дебальцево началась в январе 2015 года и продолжалась до февраля. Пророссийские боевики при поддержке подразделений Вооруженных сил России, пытались любой ценой ликвидировать Дебальцевский выступ и захватить Донецкий аэропорт. На штурм оккупанты ушли утром 17 февраля – продвинулись вглубь города и штурмовали лагерь сил АТО. Тогда украинские военные вынуждены были отступить", — сказано в видео.

По словам украинских воинов, последний месяц был самым тяжелым, особенно – по ночам. Однако украинские военные уверены, что туда еще вернутся – и не только туда.

"Кто там был, то знает, что там было. Думаю, мы там будем. Мы должны там быть. Мы бы здесь не стояли!", – говорит воин с позывным "Китаец".

 

Те, кто выстояли в боях за Дебальцево, своих собратьев забыть не смогут.

"Бывает, снятся те люди и ты понимаешь в подсознании, что они не должны там быть и это все сон, но все равно приходят,", – рассказал "Медведь".

Воины добавляют, есть ощущение незавершенного дела – его завершат, когда вернутся в Дебальцево.

 Как известно, в ходе боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 – попали в плен и 18 пропали без вести.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 января Украина отмечала память "киборгов" – военных и добровольцев, которые погибли во время защиты Донецкого аэропорта.

Источник: ONLINE.UA Теги: бои, ВСУ, Донбасс, годовщина
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