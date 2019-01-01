"Мы не сможем защитить Запад": власти США выступили с громким заявлением

Официальный Вашингтон в очередной раз призвал европейские страны отказаться от строительства российского подводного газопровода в обход Украины "Северный поток-2 ". С таким жестким заявлением выступил вице-президент США Майк Пенс, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По словам американского политика, США поддерживают тех европейских партнеров, которые решительно выступают против строительства российского газопровода.

"И мы призываем остальные страны сделать то же самое", – сообщил Пенс во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Вице президент Штатов отметил, что реализация ряда энергетических проектов "посеет вражду между США и их союзниками". Майк Пенс призвал европейские страны прекратить покупать оружие у потенциальных противников, которые расположены вокруг Европы.

"Мы не сможем защитить Запад, если наши союзники будут зависеть от покупки оружия на Востоке", — подчеркнул американский политик.