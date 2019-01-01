"Мы не сможем защитить Запад": власти США выступили с громким заявлением

Официальный Вашингтон в очередной раз призвал европейские страны отказаться от строительства российского подводного газопровода в обход Украины "Северный
По словам американского политика, США поддерживают тех европейских партнеров, которые решительно выступают против строительства российского газопровода.
"И мы призываем остальные страны сделать то же самое", – сообщил Пенс во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Вице президент Штатов отметил, что реализация ряда энергетических проектов "посеет вражду между США и их союзниками". Майк Пенс призвал европейские страны прекратить покупать оружие у потенциальных противников, которые расположены вокруг Европы.
"Мы не сможем защитить Запад, если наши союзники будут зависеть от покупки оружия на Востоке", — подчеркнул американский политик.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии признали, что Северный