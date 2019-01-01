Шарлиз Терон наконец прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом

Шарлиз Терон наконец прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом

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Шарліз Терон (фото — flickr.com)

Недавно американские таблоиды начали активно распространять информацию о том, что известный голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с 43-летней коллегой Шарлиз Терон. По предварительным данным, их отношения развиваются уже более полугода. Голливудская красотка наконец отреагировала на эти слухи, передает ONLINE.UA.

Как заявила Терон в телешоу Эллен Дедженерис, на которое она пришла в рамках рекламной компании своего нового фильма "Long Shot", у нее вообще нет сейчас отношений ни с кем.

"Я сейчас одна, у меня никого нет!" – заявила Шарлиз Терон.

Шарлиз Терон наконец прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом (1)
Шарлиз Терон в шоу Эллен Дедженеріс / Скриншот

Напомним, американские СМИ утверждают, что искра симпатии, которая переросла в отношения между Шарлиз Терон и Брэдом Питтом, вспыхнула более полугода назад. Тогда актеры вместе с Адамом Драйвером снимались для рекламной кампании наручных часов Breitling. Их совместные снимки со съемки есть на официальной странице аксессуаров в Instagram.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли без сознания оказалась в больнице из-за сильного истощения. Результаты обследования показали, что Джоли полностью физически истощена. Близкие к красавице источники утверждают, что проблемы со здоровьем у актрисы уже давно.
Источник: ONLINE.UA Теги: Шарлиз Терон, Брэд Питт, роман, слухи
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