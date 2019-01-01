Шарлиз Терон наконец прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом

Недавно американские таблоиды начали активно распространять информацию о том, что известный голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с 43-летней коллегой Шарлиз Терон. По предварительным данным, их отношения развиваются уже более полугода. Голливудская красотка наконец отреагировала на эти слухи, передает ONLINE.UA.

Как заявила Терон в телешоу Эллен Дедженерис, на которое она пришла в рамках рекламной компании своего нового фильма "Long Shot", у нее вообще нет сейчас отношений ни с кем.

"Я сейчас одна, у меня никого нет!" – заявила Шарлиз Терон.



Шарлиз Терон в шоу Эллен Дедженеріс / Скриншот

Напомним, американские СМИ утверждают, что искра симпатии, которая переросла в отношения между Шарлиз Терон и Брэдом Питтом, вспыхнула более полугода назад. Тогда актеры вместе с Адамом Драйвером снимались для рекламной кампании наручных часов Breitling. Их совместные снимки со съемки есть на официальной странице аксессуаров в Instagram.