"Наша красавица снова расцвела": Анджелина Джоли очаровала фанатов стильными образами

"Наша красавица снова расцвела": Анджелина Джоли очаровала фанатов стильными образами

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Анджеліна Джолі (фото — woman.ua)

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях и красных дорожках. Однако красавица постоянно проводит время со своими детьми, с которыми попадает в объектив папарацци, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Недавно актриса прогулялась в Лос-Анджелесе с 10-летней Вивьен. Джоли улыбалась все время и держала дочь за руку. Для выхода Джоли надела традиционный для нее total black образ, выбрав черные джинсы, over-size блузку с кружевным воротником и кардиган в тон. Ее look завершили туфли на низких каблуках и солнцезащитные очки.

По данным СМИ, все свое свободное время Анджелина Джоли проводит с детьми. Позже актриса отправилась на шопинг со своим старшим сыном 15-летним Паксом. В этот раз звезда примерила темный тренч, который соединила с классической белой рубашкой и черными брюками. Завершили образ черные лодочки.

"Наша красавица снова расцвела; как приятно видеть ее счастливой; ради этой улыбки можно и умереть; очень стильно", — пишут фанаты актрисы в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA ранее суд обязал Джоли предоставить Брэду Питту номера телефонов всех шестерых детей, чтобы он мог с ними общаться. Также отмечается, что актриса не должна контролировать их беседу.

"Наша красавица снова расцвела": Анджелина Джоли очаровала фанатов стильными образами (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: Анджелина Джоли, образи, стиль, дети
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