"Наша красавица снова расцвела": Анджелина Джоли очаровала фанатов стильными образами

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях и красных дорожках. Однако красавица постоянно проводит время со своими детьми, с которыми попадает в объектив папарацци, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Недавно актриса прогулялась в Лос-Анджелесе с 10-летней Вивьен. Джоли улыбалась все время и держала дочь за руку. Для выхода Джоли надела традиционный для нее total black образ, выбрав черные джинсы, over-size блузку с кружевным воротником и кардиган в тон. Ее look завершили туфли на низких каблуках и солнцезащитные очки.

По данным СМИ, все свое свободное время Анджелина Джоли проводит с детьми. Позже актриса отправилась на шопинг со своим старшим сыном 15-летним Паксом. В этот раз звезда примерила темный тренч, который соединила с классической белой рубашкой и черными брюками. Завершили образ черные лодочки.