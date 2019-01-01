"Наша красавица снова расцвела": Анджелина Джоли очаровала фанатов стильными образами

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях и красных дорожках. Однако красавица постоянно проводит время со своими детьми, с которыми попадает в объектив папарацци, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
Недавно актриса прогулялась в Лос-Анджелесе с
По данным СМИ, все свое свободное время Анджелина Джоли проводит с детьми. Позже актриса отправилась на шопинг со своим старшим сыном
"Наша красавица снова расцвела; как приятно видеть ее счастливой; ради этой улыбки можно и умереть; очень стильно", — пишут фанаты актрисы в комментариях к фото.
Как сообщал ONLINE.UA ранее суд обязал Джоли предоставить Брэду Питту номера телефонов всех шестерых детей, чтобы он мог с ними общаться. Также отмечается, что актриса не должна контролировать их беседу.