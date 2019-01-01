Более миллиарда людей могут потерять слух - ученые сделали неутешительный прогноз

По последним прогнозам ученых, почти половина людей в возрасте от 12 до 35 лет, а это около 1,1 миллиарда человек, рискуют потерять слух. Причина – громкая музыка, которую они слушают в наушниках, передает ONLINE.UA со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
ВОЗ и Международный союз электросвязи (МСЭ) в преддверии Международного дня охраны слуха, который отмечается 3 марта, опубликовали рекомендации для производителей и пользователей музыкальных устройств.
Ученые рекомендуют, чтобы встроенная система для смартфонов и цифровых аудиоплееров определяла продолжительность прослушивания аудиозаписей и уровень звука, автоматически снижала громкость, когда превышен лимит, и позволяла родителям контролировать громкость музыки, которую слушают их дети, а также предоставляла пользователям общую информацию, как можно слушать музыку без риска для слуха.
"Более 5 процентов жителей планеты – 466 миллионов человек – страдают от серьезных проблем со слухом. Большинство из них – взрослые, которые проживают в странах со средним и низким уровнем дохода. К 2050 году каждый десятый человек будет страдать от проблем со слухом", — утверждают в ВОЗ.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что в 2018 году самым популярным подарком на Рождество оказались беспроводные наушники AirPods, которые покупатели, в буквальном смысле, разбирали с прилавков.