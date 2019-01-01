Более миллиарда людей могут потерять слух - ученые сделали неутешительный прогноз

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По последним прогнозам ученых, почти половина людей в возрасте от 12 до 35 лет, а это около 1,1 миллиарда человек, рискуют потерять слух. Причина – громкая музыка, которую они слушают в наушниках, передает ONLINE.UA со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ и Международный союз электросвязи (МСЭ) в преддверии Международного дня охраны слуха, который отмечается 3 марта, опубликовали рекомендации для производителей и пользователей музыкальных устройств.