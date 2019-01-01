В СБУ рассказали, как российские спецслужбы нападают на храмы и запугивают священников УПЦ МП

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Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов, передает ONLINE.UA.

Он сообщил, что фиксирует, как "разыгрывается уже религиозная карта Украины".

"После того, как Россия проиграла битву за томос, и в Украине создана православная церковь, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве наши "друзья" за поребриком прибегают к совершению противоправных проявлений в отношении культовых сооружений УПЦ МП", — рассказал Грицак.

По словам главы СБУ, спецслужбы РФ запугивают священников.

"Перед совершением каких-либо акций экстремистского или противоправного характера в отношении культовых сооружений ставится задача запугивать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция, так сказать, выглядела более естественной", — рассказал Грицак.

Глава СБУ добавил, что нападения на храмы зафиксировали на востоке страны.

"Нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные, что планы по дестабилизации на религиозной почве согласовывались с ФСБ РФ по Ростовской области", — сказал Грицак.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Житомирщине первый приход УПЦ МП решил перейти в ПЦУ, несмотря на несогласие настоятеля.