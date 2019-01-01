В Евросоюзе ответили, когда могут ввести новые санкции против РФ

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие недели, передает ONLINE.UA.
"В ближайшие пару недель может быть новое единогласное решение относительно санкций, связано с последними событиями. Мы видим только негативное развитие событий на местах, и я рассчитываю, что страны будут едины в продолжении существующих санкций и введении новых", — сказала Могерини.
Кроме того, дипломат отметила, что за последние пять лет ЕС не только вводил санкции, но и сохранял единство относительно ограничительных мер, которые постоянно возобновлялись, несмотря на отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.
Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что заявления США и ЕС о введении санкций против России из-за ситуации на Азове – страшилка.