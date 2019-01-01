В Евросоюзе ответили, когда могут ввести новые санкции против РФ

В Евросоюзе ответили, когда могут ввести новые санкции против РФ

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Федеріка Могеріні (фото — avtoinsider.com)

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие недели, передает ONLINE.UA.

"В ближайшие пару недель может быть новое единогласное решение относительно санкций, связано с последними событиями. Мы видим только негативное развитие событий на местах, и я рассчитываю, что страны будут едины в продолжении существующих санкций и введении новых", — сказала Могерини.

Кроме того, дипломат отметила, что за последние пять лет ЕС не только вводил санкции, но и сохранял единство относительно ограничительных мер, которые постоянно возобновлялись, несмотря на отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

"Я говорила с самого начала, что цель санкций не в том, чтобы хранить их вечно, а в том, чтобы оказывать давление и одного дня они будут сняты. Но мы не видим положительных шагов и именно поэтому страны-члены пока сохраняют их", — сказала Могерини.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что заявления США и ЕС о введении санкций против России из-за ситуации на Азове – страшилка.

Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, Україна. РФ, Азов, санкции
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