Facebook вносит пользователей в "черный список" - известна причина

В социальной сети Facebook создали список пользователей, которые угрожали компании и сотрудникам в соцсети. Также в этот список регулярно попадают лица, которые угрожали Марку Цукербергу, передает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал CNBC.
Отмечается, что служба информационной безопасности Facebook способна отследить таких пользователей, за которыми стоит следить", куда бы они не направились. Указано, что для этого используют данные о местоположении, предоставляемых приложениями и сайтами Facebook.
"Кто может попасть в "черный список"? Угрозы в адрес компании и сотрудников проверяются и пользователи добавляются в список "ориентировок", если угрозы будут считать достоверными. В список можно попасть если несколько раз появиться на территории штаб-квартиры или написать электронное письмо с реальными угрозами. Но также в список регулярно заносят пользователей, которые оскорбляют главу соцсети Марка Цукерберга в своих публикациях", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что в "черный список" можно попасть даже за неосторожное высказывание или гневный пост.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания работает в условиях настоящей войны из-за постоянных атак законодателей, инвесторов и недовольных пользователей. Он потребовал, чтобы топ-менеджеры соцсети принимали решительные меры для решение возникающих проблем, что вызвало скандал среди руководства Facebook.