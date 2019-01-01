Facebook вносит пользователей в "черный список" - известна причина

Фото: flickr.com

В социальной сети Facebook создали список пользователей, которые угрожали компании и сотрудникам в соцсети. Также в этот список регулярно попадают лица, которые угрожали Марку Цукербергу, передает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал CNBC.

Отмечается, что служба информационной безопасности Facebook способна отследить таких пользователей, за которыми стоит следить", куда бы они не направились. Указано, что для этого используют данные о местоположении, предоставляемых приложениями и сайтами Facebook.