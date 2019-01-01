Ученые рассказали, что именно положительно влияет на продолжительность жизни человека

Ученые рассказали, что именно положительно влияет на продолжительность жизни человека

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Фото: flickr.com

Американским ученым удалось обнаружить механизм сна, который снижает риск преждевременной смерти. Исследователи из Гарвардской медицинской школы сообщают, что это происходит благодаря выработке противовоспалительных молекул, передает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert!.

Отмечается, что уровень этих молекул снижается из-за недостаточного времени для отдыха.

"В эксперименте ученые использовали генетически модифицированных мышей, которые склонны к развитию атеросклероза. Половина грызунов достаточно спала, а другая половина грызунов имела нарушенный режим сна. У последней группы возникло прогрессивное поражение артерий. В них также повысилось количество бляшек в сосудах на одну треть по сравнению с другой группой мышей", — сказанно в сообщении.

Также указано, что те грызуны, которые пострадали от нарушения сна, имели вдвое меньше клеток, которые непосредственно принимают участие в развитии воспалительных процессов.

"К тому же, в организме мышей с нарушением сна, вырабатывалось меньше гормона орексина. Последний участвует в регуляции сна и пробуждения. У тех мышей, которым вводили дополнительные количества орексина, поражение кровеносных сосудов уменьшилась", — отмечают ученые.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что природное вещество физетин, содержащийся во многих овощах и фруктах, положительно влияет на продолжительность жизни человека, а также блокирует процессы старения. Такой вывод сделали американские ученые.

Источник: ONLINE.UA Теги: сон, продолжительность жизни, смерть, ученые
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