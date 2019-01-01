"Наших верующих бьют": УПЦ МП пожаловалась на ПЦУ в ООН и ОБСЕ

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УПЦ МП обратилась к официальным представителям Организации Объединенных Наций, Европейского союза и ОБСЕ из-за якобы фактов массовых нарушений прав человека в Украине и "реальной угрозы" эскалации религиозных конфликтов. Громкие обвинения первым выдвинул епископ Барышевский Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор (Коцаба), передает ONLINE.UA.

"Наша Церковь является крупнейшей конфессией Украины, которая насчитывает свыше 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, неустанно молятся о прекращении войны и установлении мира", — говорится в заявлении епископа.

Он также утверждает, что православных верующих якобы бьют, а священнослужителей УПЦ МП заставляют переходить в новую украинскую церковь. Кроме того, к своему заявлению представитель Московского патриархата добавил "шокирующие кадры избиения верующих и захвата храмов".

Также епископ пожаловался, что по украинскому законодательству УПЦ МП должна переименоваться, что якобы является вмешательством во внутренние дела церкви.

"Мы никогда не отрицали наш духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах, согласно Томосу о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году", — сказал он.

Епископ назвал необоснованными обвинения в "связях с Москвой", "сепаратизме" и "пропаганде русского мира".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.