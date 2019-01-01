Ситуация обостряется: штаб ООС сообщил тревожные новости с Донбасса

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Украинский полковник Дмитрий Гуцуляк сообщает, что в зоне проведения операции Объединенных сил началось обострение — от начала суток противник совершил шесть прицельных обстрелов, использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие, передает ONLINE.UA.

"С начала этих суток на линии боевого столкновения произошло обострение. По состоянию на 12.00 зафиксировано 6 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты активно применяли артиллерию, а также минометы разных калибров", – рассказал Гуцуляк.

Отмечается, что на луганском направлении противник стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Катериновки и Новотошковского, военные зафиксировали здесь разрывы нескольких вражеских мин калибров 120 и 82 мм. На донецком направлении российско-оккупационные войска начали утро текущих суток артиллерийским обстрелом на приморском участке нашей обороны.

С 07.30 враг обстрелял позиции защитников Водяного. Здесь в течение часа противник совершил более 20 артиллерийских выстрелов 122-го калибра. Также боевики вели обстрел из вооружения БМП и гранатометов в районе Опытного.

К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.