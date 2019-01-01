"Он не будет ждать": в Британии назвали следующую цель Путина

Член Совета реформ в 2016-2017 годах, бывший подполковник британской армии Глен Грант прогнозирует, что Кремль может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу. Если Москва хотя бы несколько раз заблокирует проход для судов в этот регион в Черном море, то многие из них просто не решатся опять направиться в Одессу.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".
По словам Гранта, Путин использует коммунистический стиль ведения войны – волнообразный.
"Все эти волны накатываются не в каком-то одном конкретном месте – волна здесь, потом волна там. Наша проблема в том, что мы смотрим только на военную, боевую составляющую. Но немало этих волн не являются именно такими. Они бывают дипломатическими, политическими, экономическими, финансовыми. Все эти средства они будут использовать там, где это возможно. Следующей волной может быть попытка закрыть проход кораблям в Одессу. Имея крупные силы неподалеку от этого региона, они могут попытаться пойти на такой шаг", – сказал Грант.
По его мнению, РФ также может поставить на определенную паузу свои военные намерения.
"Я не верю, что Путин будет ждать вечно, ведь у него заканчиваются деньги. Поэтому ему пришлось скорректировать свои планы, урезать аппетиты. Он был вынужден уменьшить количество танков и самолетов, причем достаточно серьезно. Но у него все еще есть много советской техники, учитывая немало танков, которые сосредоточены на границе. И ему надо использовать их, ведь он не может себе позволить держать их слишком долго без работы и в то же время не может себе позволить покупать новые танки", — говорит эксперт.
Грант отметил, что Украина и международное сообщество должны понять, где правда в словах Кремля, когда его представители говорят о их вооружении и хвастаются новейшим оружием.
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