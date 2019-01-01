"Он не будет ждать": в Британии назвали следующую цель Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Член Совета реформ в 2016-2017 годах, бывший подполковник британской армии Глен Грант прогнозирует, что Кремль может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу. Если Москва хотя бы несколько раз заблокирует проход для судов в этот регион в Черном море, то многие из них просто не решатся опять направиться в Одессу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".