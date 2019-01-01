Лукашенко требует от ЕС "взаимных чувств" - детали

Белорусский лидер Александр Лукашенко утверждает, что Беларусь к своим соседям относится «аккуратно» и всегда будет надежным партнером Европейского союза. Со своей стороны, он имеет надежду, что такой подход будет взаимным, потому что "соседи – от Господа", передает ONLINE.UA со ссылкой на БелТА.

Кроме того, одиозный политик заверил европейского комиссара по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтерма Эттингерма, что «он может не волноваться за Беларусь».

"Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними нужно строить добрые взаимоотношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление вы можете не беспокоиться. Конечно, мы хотим, чтобы такие чувства были взаимными". – говорит Лукашенко.

По его словам, в последнее время значительно увеличилось финансирование проектов со стороны Европейского союза.

"Естественно, что они имеют взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", – предложил президент страны.

Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко не устает удивлять международное сообщество резонансными заявлениями. На этот раз одиозный политик отметил, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ. По его мнению, Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и единения", насколько к этому готовы народы обеих стран.