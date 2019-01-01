Мотивация на все 100%: Ломаченко взорвал сеть впечатляющим видеороликом

Василь Ломаченко (фото — instagram.com))

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко шокировал сеть мотивационным видеороликом, который посвящен его 31 дню рождения. Видео, которое опубликовала официальная страница Ломаченко, подписали мотивационными словами "Все только начинается", передает ONLINE.UA.

Фанатам украинского чемпиона такая мотивация очень понравилась — они оставляют немало одобрительных комментариев в социальных сетях.

"С Днем Рождения Вася, здоровья тебе и твоим близким и больших побед в будущем. Ты лучший из лучших, без преувеличения; Поздравляю, Василий, здоровья тебе и побед в спорте. Радуй дальше весь мир и Украину! Поздравляю!; мотивация на все 100% — обожаю тебя; С Днем рождения, Чемпион !!! Желаю, чтобы осуществилась твоя мечта стать Абсолютом! А в историю бокса ты уже и так вписан золотыми буквами !!!", — пишут поклонники боксера.

Как известно, украинец 12 апреля должен провести следующий бой. Василий хочет встретиться с обладателем титула IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО). Но в своем последнем поединке ганец получил травму и на восстановление ему потребуется минимум шесть недель. Следовательно, скорее всего, 12 апреля Василий проведет обязательную защиту титула против британца Энтони Кролли. Но WBA недавно снова перенесла промоутерские торги по поединку. Поэтому до сих пор не известно, кто официально станет следующим соперником украинца.

Как сообщал ONLINE.UA, украинец Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO, стал лидером рейтинга Р4Р (независимо от весовой категории) по версии издания talkSPORТ.