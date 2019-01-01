"Это вам не принадлежит": Литва жестко раскритиковала Кремль

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Литвы Линас Линкявячюс заявил, что Евросоюз призывает Кремль освободить украинских моряков и корабли, которые были незаконно захвачены в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива. Об этом он сообщил в Брюсселе на заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает ONLINE.UA.

Политик в очередной раз подчеркнул, что действия России и ее агрессия против Украины является недопустимой.