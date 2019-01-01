"Это вам не принадлежит": Литва жестко раскритиковала Кремль

"Это вам не принадлежит": Литва жестко раскритиковала Кремль

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Литвы Линас Линкявячюс заявил, что Евросоюз призывает Кремль освободить украинских моряков и корабли, которые были незаконно захвачены в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива. Об этом он сообщил в Брюсселе на заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает ONLINE.UA.

Политик в очередной раз подчеркнул, что действия России и ее агрессия против Украины является недопустимой.

"Кремль не может пренебрегать правилами мореходства и должен обеспечить беспрепятственный проход через Керченский пролив для судов, идущих в украинские порты Азовского моря. Совершенно недопустимо, что Россия все еще удерживает украинских моряков и корабли после военного нападения на украинский флот в Черном море. ЕС призывает их немедленно освободить. Азовское море не принадлежит России, должна быть предоставлена свобода навигации", – написал Линкявичюс.

Стоит отметить, что Украину в борьбе против России поддерживают и другие члены ЕС.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Черном море. 

Источник: ONLINE.UA Теги: Литва, РФ, Азовське, море, моряки, корабли
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