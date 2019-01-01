Это что-то невероятное: Тина Кароль ошеломила фанатов новыми фотографиями

Известная украинская певица Тина Кароль очаровала фанатов новыми роскошными образами из фотосессии для известного глянца. За считанные часы яркие фотографии красавицы набрали тысячи лайков и сотни комментариев, передает ONLINE.UA.

В сообщении отмечается, что Тина Кароль примерила легкие весенние образы для украинского Vogue. Перед камерой певица предстала в парике из меха и накидке. Черно-белое фото потрясло сеть. Другие образы Тины Кароль были наполнены нежностью и романтичностью. Звезда предстала перед поклонниками в стильных черно-горчичном и молочном платьях, распустив свои роскошные волнистые волосы.

"Быть, а не казаться", – загадочно подписала она фото.

Фанаты сразу же кинилуся комментировать новые фотографии.

"Это что-то невероятное — никогда тебя такой не видела; самая красивая певица на планете; очень смело и честно; фотограф — гений; с каждым днем ты становишься все красивее и красивее; тебе очень идет такой цвет помады; нежно и сильно одновременно; гордость нашей страны; Тино, больше фото, пожалуйста; на последнее фото можно смотреть вечно; украинская королева", — пишут поклонники Тины.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Тина Кароль похвасталась фигурой на новых пикантных снимках.