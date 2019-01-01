"Слишком идеальная": Меган Фокс похвасталась роскошной фигурой на красной дорожке

После красной дорожки Меган вместе со звукорежиссером Анной Белмер объявила победителя в номинации "Лучший звук в игровом фильме", которым стал фильм "Богемная рапсодия".

Поклонники голливудской дивы не устают нахваливать ее роскошную фигуру и засыпать Меган разными вопросами.

"Нельзя быть такой красивой; ты слишком идеальна; это платье невероятно тебе идет; ты занимаешься спортом? мне, кажется, что без фитнеса невозможно оставаться в такой роскошной форме; вот пример для всех женщин; идеал, просто идеал; по моему мнению, пластика все испортила, ведь раньше Меган была гораздо красивее; к черту хейтеров — ты шикарная; фигура моей мечты", — пишут фанаты в комментариях к снимкам.