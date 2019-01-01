"Слишком идеальная": Меган Фокс похвасталась роскошной фигурой на красной дорожке

"Слишком идеальная": Меган Фокс похвасталась роскошной фигурой на красной дорожке

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Меган Фокс (фото — instagram.com)

Популярная голливудская актриса Меган Фокс посетила ежегодную церемонию Cinema Audio Society в Лос-Анджелесе. Для выхода на красную дорожку Меган надела роскошное черное платье с разрезами в зоне талии. Свой соблазнительный образ звезда "Трансформеров" дополнила босоножками на каблуках, передает ONLINE.UA.

После красной дорожки Меган вместе со звукорежиссером Анной Белмер объявила победителя в номинации "Лучший звук в игровом фильме", которым стал фильм "Богемная рапсодия".

Поклонники голливудской дивы не устают нахваливать ее роскошную фигуру и засыпать Меган разными вопросами.

"Нельзя быть такой красивой; ты слишком идеальна; это платье невероятно тебе идет; ты занимаешься спортом? мне, кажется, что без фитнеса невозможно оставаться в такой роскошной форме; вот пример для всех женщин; идеал, просто идеал; по моему мнению, пластика все испортила, ведь раньше Меган была гораздо красивее; к черту хейтеров — ты шикарная; фигура моей мечты", — пишут фанаты в комментариях к снимкам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин попали в объективы фотографов на тематической выставке тыкв в Малибу.

"Слишком идеальная": Меган Фокс похвасталась роскошной фигурой на красной дорожке (1)

< назад 1 из 4 вперед >
Источник: ONLINE.UA Теги: Меган Фокс, фигура, стиль, Голливуд
Новости других СМИ
"Увольте стилиста!": фанаты безжалостно раскритиковали образ Кейт Миддлтон
"Увольте стилиста!": фанаты безжалост...
Почему не стоит бояться взять собаку из приюта
Почему не стоит бояться взять собаку из приюта
Кто будет представлять Украину на Евровидении-2019: определены все финалисты Нацотбора
Кто будет представлять Украину на Евровидении-2...
Это что-то невероятное: Тина Кароль ошеломила фанатов новыми фотографиями
Это что-то невероятное: Тина Кароль ошеломила ф...
Оперный певец Анатолий Кочерга даст концерт в Киеве
Оперный певец Анатолий Кочерга даст концерт в К...
"Наша красавица снова расцвела": Анджелина Джоли очаровала фанатов стильными образами
"Наша красавица снова расцвела": Андж...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги