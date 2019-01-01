"Слишком идеальная": Меган Фокс похвасталась роскошной фигурой на красной дорожке

Популярная голливудская актриса Меган Фокс посетила ежегодную церемонию Cinema Audio Society в Лос-Анджелесе. Для выхода на красную дорожку Меган надела роскошное черное платье с разрезами в зоне талии. Свой соблазнительный образ звезда "Трансформеров" дополнила босоножками на каблуках, передает ONLINE.UA.
После красной дорожки Меган вместе со звукорежиссером Анной Белмер объявила победителя в номинации "Лучший звук в игровом фильме", которым стал фильм "Богемная рапсодия".
Поклонники голливудской дивы не устают нахваливать ее роскошную фигуру и засыпать Меган разными вопросами.
"Нельзя быть такой красивой; ты слишком идеальна; это платье невероятно тебе идет; ты занимаешься спортом? мне, кажется, что без фитнеса невозможно оставаться в такой роскошной форме; вот пример для всех женщин; идеал, просто идеал; по моему мнению, пластика все испортила, ведь раньше Меган была гораздо красивее; к черту хейтеров — ты шикарная; фигура моей мечты", — пишут фанаты в комментариях к снимкам.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин попали в объективы фотографов на тематической выставке тыкв в Малибу.